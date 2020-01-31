Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

20:13

Госдеп пообещал расширить санкции против России

политика

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

США будут вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет Украине Крым и не будет поддерживать мир в Донбассе, написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.

Заявление было сделано по случаю визита в Киев госсекретаря Майка Помпео. "Сегодня мы почтили память тех, кто почил в результате российской агрессии на Украине", – уточнила Ортагус.

Сам Помпео отметил, что санкции против РФ останутся в силе, "пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся". вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко ОН возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе в ходе "российской агрессии".

Ранее США расширили список антироссийских санкций, включив в него чиновников Крыма – врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

21 декабря 2019 года вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за них швейцарская компания Allseas прекратила прокладку трубопровода по дну Балтийского моря.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика