Госдеп пообещал расширить санкции против России

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США будут вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет Украине Крым и не будет поддерживать мир в Донбассе, написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.

Заявление было сделано по случаю визита в Киев госсекретаря Майка Помпео. "Сегодня мы почтили память тех, кто почил в результате российской агрессии на Украине", – уточнила Ортагус.

Сам Помпео отметил, что санкции против РФ останутся в силе, "пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся". вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко ОН возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе в ходе "российской агрессии".

Ранее США расширили список антироссийских санкций, включив в него чиновников Крыма – врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

21 декабря 2019 года вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за них швейцарская компания Allseas прекратила прокладку трубопровода по дну Балтийского моря.