США планируют подготовить специалистов в сфере СМИ в Сербии

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Фото: depositphotos/etienjones
Госдепартамент США планирует выделить 220 тысяч долларов на осуществление программы по подготовке специалистов в сфере СМИ в Сербии, сообщает RT.
Она входит в общую американскую программу малых грантов "Подготовка специалистов для СМИ и развитие средств массовой информации". В отношении Сербии планируется финансирование проектов, которые поспособствуют развитию сербской журналистики и обеспечению сербского общества "точными данными".
В частности, в рамках программы планируется ведение просветительской работы со студентами и другими пользователями массовой информации. Особое внимание будет уделено распознаванию заведомо ложной информации, а также пропагандистских материалов.
Кроме того, в Сербии американцы планируют организовать курсы, посвященные изучению вопросов свободы СМИ и роли прессы в демократическом обществе. Кроме того, журналистов научат управлять новостными ресурсами.
Для реализации программы будут проводить дебаты, хакатоны и конференции TED. В связи с пандемией коронавируса американцы будут приветствовать идеи по организации обучения в дистанционном формате.
Заявку на участие в программе могут подать все желающие, как физические, так и юридические лица, связанные с работой в СМИ.
Ранее стало известно, что США планируют заняться решением социальных проблем на Украине с помощью видеоигр. Программа создана с целью расширения сотрудничества между американскими и украинскими компаниями в игровой индустрии.
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