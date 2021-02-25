В Чехии граждан обязали носить сразу две медицинские маски

В Чехии ужесточили антиковидные правила. Там обязали носить на лице сразу две медицинские маски или респиратор. Это правило действует в общественных местах: магазинах, транспорте, аэропортах.

В чешском Минздраве уверены, что самодельные маски бесполезны и нужна серьезная защита. Особенно это стало актуально после того, как стал распространяться "британский" штамм коронавируса.

По данным чешских властей, число заболевших COVID-19 в стране уже больше 1,1 миллиона человек. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.