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Политика

07:21

Зеленский усомнился в американской демократии

за рубежом политика

Фото: TASS/EPA/JIM LO SCALZO

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после беспорядков в Капитолии.

"Я думаю, что это был серьезный удар по демократии США", – сказал он в интервью порталу Axios.

По его словам, в мире "привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, а власть передается мирно, без революций, войн – от одного президента к другому".

Зеленский добавил, что Украина "пережила две революции", однако никто не ожидал подобного в США.

"Я был серьезно встревожен. Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай бог, жертвы", – сказал он.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. В результате беспорядков погибло несколько человек.

Вслед за этим конгрессмены утвердили победу на выборах Джо Байдена. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

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