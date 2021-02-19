Не менее 16 человек задержали в ходе протестов в Испании

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По меньшей мере 16 человек задержаны в Испании в ходе акций протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма, передает агентство Europa Press.

"Требования народа освободить рэпера Пабло Хаселя привели к тому, что в этот четверг третий день подряд в нескольких испанских городах, таких как Барселона и Валенсия, вспыхнули беспорядки, в результате которых было арестовано не менее 16 человек", – говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате протестов пострадали шесть человек, в том числе двое сотрудников полиции. Сообщалось, что протестующие кидали в машины полицейских камни и бутылки, строили в центре Барселоны баррикады и поджигали мусорные баки.

В 2015 году музыканта Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление терроризма, однако в 2018 году ему был вынесен новый приговор за высказывания в социальной сети, содержащие клевету в адрес государственных институтов.

16 февраля суд подтвердил еще один приговор в отношении рэпера, вынесенный в марте 2020 года, за воспрепятствование правосудию и угрозы свидетелю. Рэпера приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.

