Новости мира: в Испании третий день не утихают беспорядки из-за приговора рэперу

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В Испании третий день не утихают беспорядки из-за приговора рэперу, который оскорбил королевскую семью. Демонстранты кидают в полицейских камни и бутылки, строят в центре Барселоны баррикады и поджигают мусорные баки. Стражи порядка отвечают дубинками и резиновыми пулями. Музыкант Пабло Асель был осужден на 9 месяцев за песню "Смерть бурбонам", в которой он называет правящую династию "чертовой диктатурой".
Девять человек пострадали в результате взрыва газа в Нью-Йорке, среди них шестеро детей, двое находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел в трехэтажном доме в районе Бронкс. Взрывная волна выбила в здании все окна и повредила линию электропередачи.
Акция протеста прошла в лондонском аэропорту Хитроу. Ее устроили мигранты, недовольные условиями жизни, которые им предоставляют на территории Королевства. В частности, демонстранты пожаловались, что их просьбы о предоставлении убежища рассматривают по полгода. Недовольны беженцы и питанием. Они хотели бы получать горячие обеды, а им вместо этого выдают холодную еду, которую приходится самостоятельно разогревать.
Египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада готовы принять туристов из России. В Каире заявили, что смогли договориться с Москвой о возобновлении чартерных рейсов. В министерстве гражданской авиации Египта говорят, что это может произойти уже в марте, но точной даты не называют. В Москве эту информацию пока не подтвердили.
В Бразилии число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 10 миллионов человек. Больше только в Индии и США. Всего в мире зафиксировано более 110 миллионов случаев COVID-19. При этом в Бразилии еще и высокая смертность. От инфекции скончались уже без малого 250 тысяч человек – это второе место антирейтинга после Штатов. Бороться с коронавирусом в Южной Америке, как и во всем мире, пытаются с помощью прививок. Но вакцинация, едва начавшись, обернулась скандалом. Люди начали жаловаться, что им вводят обычный физраствор, а то и вовсе используют пустые шприцы. Поговаривают, что запасы настоящего препарата просто разворовали. Полиция начала расследование.
В Африке набирает силу эпидемия Эболы. Несколько случаев этой лихорадки, в том числе с летальным исходом зафиксировали в Конго. Ранее об опасности объявили в правительстве Гвинеи. Там тоже несколько человек умерли от опасной инфекции. Эти и другие африканские страны в срочном порядке проводят вакцинацию от Эболы, но она распространяется быстрее, чем врачи успевают прививать людей.
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