Насекомые забрались в сундук и съели полмиллиона рублей

14:23
Фото: youtube.com/Priyanka Data, Science and Cookery
В Индии термиты забрались в сундук и съели все сбережения жителя города Майлаварам, сообщает издание Newsflare.
Отмечается, что 52-летний фермер Биджили Джамалайа, занимающийся разведением свиней, откладывал деньги на строительство дома и хранил их в железном сундуке. Всего ему удалось накопить 500 тысяч рупий (около 510,2 тысячи рублей).
Недавно мужчина решил заглянуть в сундук, чтобы взять немного денег на текущие расходы, и обнаружил, что все его сбережения пропали – ящик кишел термитами. Насекомые прогрызли в пачках купюр огромные дыры, и деньги теперь невозможно использовать.
По данным издания, у Джамалайа и его семьи нет банковских счетов, поскольку они предпочитали пользоваться только наличными. Мужчина обратился в полицию со своей историей, там ему пообещали помочь.
Ранее бездомный мужчина скончался из-за "окаменевшего" сердца в индийском штате Гоа. В ходе вскрытия медики заметили, что сердце мужчины стало очень твердым и тяжелым. Врачи сделали вывод, что скончавшийся болел эндомиокардиальным фиброзом, при котором правое предсердие увеличивается, а также нередко происходит кальцификация стенок правого желудочка.
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