В Индии бездомный умер от "окаменевшего" сердца

Фото: AP Photo/Anupam Nath

Бездомный мужчина скончался из-за "окаменевшего" сердца в индийском штате Гоа, сообщает "Газета.ру".

Личность умершего пока не установили. Его тело обнаружили в одном из местных парков. В ходе вскрытия медики заметили, что сердце мужчины стало очень твердым и тяжелым.

Врачи сделали вывод, что скончавшийся болел эндомиокардиальным фиброзом, при котором правое предсердие увеличивается, а также нередко происходит кальцификация стенок правого желудочка.

При этом, по словам доктора Бхарата Срикумара, форма потяжелевшего сердца не изменилась.

Ранее врач-кардиолог и доктор медицинских наук Александр Шарандак рассказал, что некоторые симптомы при абдоминальном инфаркте миокарда легко спутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.