Назван признак инфаркта, о котором не знают многие врачи

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Некоторые симптомы при абдоминальном инфаркте миокарда легко спутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявил врач-кардиолог и доктор медицинских наук Александр Шарандак.

При данном заболевании нижняя стенка сердца поражается и достигает положения, близкого к диафрагме. Развивающийся там инфаркт миокарда по симптоматике похож на проблемы с желудком.

"Это совершенно не бытовая информация, медицинская. Многие врачи об этом не знают", – сказал Шарандак.

Ранее сообщалось, что риск возникновения заболеваний сердца увеличивается в 2,7 раза при наличии зубных инфекций.

Плохое состояние зубов может стать причиной развития бактериальной инфекции в кровотоке. Она при этом может влиять на клапаны сердца.

