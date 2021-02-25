В Госдуме предрекли распад США в ближайшие 20 лет

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В ближайшие 20 лет Соединенные Штаты ждет экономическая катастрофа, которая может привести к распаду государства.

Такое мнение в радиостанции "Говорит Москва" высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Он отметил, что доллар перестает быть гарантом, а американская демократия теряет статус эталона, как это было еще 15-20 лет назад.

Депутат считает, что США превращаются в "полумаргинальную страну", где в соцсетях блокируют президента, а ничем не обеспеченный доллар печатают в неограниченном количестве.

Все это в конечном счете приведет к деградации США как одного из лидеров мировой политики и экономики, полагает Свинцов.

Парламентарий напомнил, что некоторые американские политики уже предлагают отделить Калифорнию и другие штаты. В этой связи в США ждет судьба Советского Союза.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после беспорядков в Капитолии.