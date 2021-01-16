Медведев назвал блокировку аккаунтов Трампа цифровым тоталитаризмом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал блокировку аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях цифровым тоталитаризмом. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, он отметил, что такие действия соцсетей не что иное, как "информационная война без правил".

Он добавил, что Трамп, независимо от того, каким он является, остается должностным лицом. А технологические корпорации, "почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений", подчеркнул Медведев.

"Что это, как не оголтелая цензура? И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество. Лишает его (а потенциально – весь мир) возможности объективно ориентироваться в происходящем", – высказался замглавы Совбеза.

Ранее аккаунты Трампа заблокировали крупнейшие социальные сети. Страница действующего президента США в Twitter оказалась заблокирована на неограниченный срок, а аккаунты политика в Facebook и Instagram заморозили временно. Также страницы Трампа заблокировали Twitch и Snapchat.

Администрация видеохостинга YouTube также приостановила не неделю возможность публиковать видео и удалила последний видеоролик на официальной странице Трампа.

О блокировке страниц американского лидера в Instagram и Facebook объявил лично Марк Цукерберг, отметив, что использование социальных сетей для провоцирования мятежа против демократически избранного правительства недопустимо.

