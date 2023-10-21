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Новости

21 октября, 21:30

В мире

Улицы Великобритании и Ирландии затоплены из-за сильных ливней

Улицы Великобритании и Ирландии затоплены из-за сильных ливней

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Стихийное бедствие на Британских островах. С Северного моря пришел шторм "Бабет" и обрушил на Великобританию и Ирландию ливни, ураган и наводнения.

Улицы городов затоплены, тысячи домов остались без электричества, а жителей экстренно эвакуируют. Местные СМИ сообщают, что не менее трех человек погибли, несколько сотен пропали без вести. Также нарушено транспортное сообщение и отменены авиарейсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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