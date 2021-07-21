В Китае запретили вести стримы до 16 лет и делать из детей звезд

В Китае запретили вести стримы детям до 16 лет. Интернет-платформам теперь выписывают за это штрафы.

Национальный регулятор потребовал оградить детей от пагубного влияния Сети. Подросткам нельзя даже появляться в стримах.

Также запрещено делать из детей звезд, склонять их к заработку в интернете. В стране считают, что нужно предотвратить демонстрацию "богатства и поклонения деньгам", "экстравагантных наслаждений", "спекуляции на страданиях".

Всего власти насчитали семь кибер-проблем, связанных с детской безопасностью – физической и психологической – и потребовали от интернет-платформ приступить к их решению. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.