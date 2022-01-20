Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы Америки". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

Великобритания отказалась от антиковидных ограничений. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что в стране отменяют ковид-сертификаты, а маски остаются только рекомендацией. Кроме того, работники могут вернуться с удаленки в офис, если согласится работодатель.

Теперь к коронавирусу в Великобритании будут относиться как к обычной простуде. Решение приняли сразу, как только стабилизировалась ситуация с "Омикроном". Люди продолжают болеть, но госпитализаций стало меньше. Британские врачи заявили, что можно говорить о плато.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.