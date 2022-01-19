В Лондоне предложили ввести плату за езду на машине

В Лондоне поездки внутри города на машине могут стать платными. С таким предложением выступил мэр британской столицы Садик Хан.

Мера направлена на сокращение выбросов углекислого газа. Таким образом хотят улучшить качество воздуха. Хотя Хан говорит, что это необходимо для социальной справедливости.

От выбросов страдают и малоимущие лондонцы, у которых нет автомобилей. Транспортные власти уже начали разрабатывать тарифы. Зависеть они будут от расстояния, времени и местности. Однако точных сроков старта программы еще нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.