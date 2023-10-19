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Новости

Новости

19 октября, 22:30

В мире

Москвичам рассказали о ситуации в мире после обострения конфликта на Ближнем Востоке

Москвичам рассказали о ситуации в мире после обострения конфликта на Ближнем Востоке

Водопады Тирпараппу затопили деревни в индийском штате Тамилнад

Строительные леса обрушились при работах на небоскребе в Сан-Паулу

Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19

"Актуальный репортаж": чемпионат мира по ориентированию по фотографиям прошел в Швеции

Новости мира: демонстрация в поддержку Палестины вновь прошла в Берлине

Палестинские протестующие ворвались в одно из зданий конгресса США

В столице Иордании массовые протесты переросли в беспорядки

Более 1 300 человек стали жертвами атак ХАМАС по территории Израиля

Число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тыс

С момента обострения конфликта в Израиле погибли как минимум 19 граждан России. Двое находятся в заложниках в секторе Газа, судьба еще семерых неизвестна. Это данные российского посольства в Израиле.

Неспокойно сейчас и в Европе. Города Франции и Германии охвачены протестами.

Насколько безопасно сейчас путешествовать, и стоит ли планировать отдых в арабских странах – рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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