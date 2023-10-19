Москвичам рассказали о ситуации в мире после обострения конфликта на Ближнем Востоке

С момента обострения конфликта в Израиле погибли как минимум 19 граждан России. Двое находятся в заложниках в секторе Газа, судьба еще семерых неизвестна. Это данные российского посольства в Израиле.

Неспокойно сейчас и в Европе. Города Франции и Германии охвачены протестами.

Насколько безопасно сейчас путешествовать, и стоит ли планировать отдых в арабских странах – рассказали в эфире телеканала Москва 24.

