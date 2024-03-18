Новости мира: премьер-министр Израиля резко высказался в адрес американских политиков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести. Так он прокомментировал высказывания американских политиков о необходимости выборов в стране. По словам Нетаньяху, в состоянии войны с движением ХАМАС процесс организации волеизъявления граждан парализует Израиль на полгода и таким образом лишит его защиты.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл пятый подряд финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча со второй ракеткой мира – испанцем Карлосом Алькарасом закончилось поражением россиянина в двух сетах со счетом – 6:7 и 1:6.

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