Проливные дожди обрушились на Италию

На Италию обрушились проливные дожди и привели к разливу реки Савио. В городе Чезена на севере страны обстановка становится все более критичной. В водяной ловушке в подвале оказался один из горожан. Вызволяла его команда из спасателей и специалистов гражданской обороны.

Ситуация остается сложной на всем севере Италии. Там затопило дороги, полностью ушли под воду поля. Власти ряда регионов объявили режим ЧП и призывают граждан к эвакуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.