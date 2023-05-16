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Проводимые американской стороной расследования уже не в первый раз говорят о том, что Москва не вмешивается в дела Вашингтона. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ прокомментировать доклад американского спецпрокурора Джона Дарема, согласно которому ФБР при расследовании приписываемых экс-президенту Штатов Дональду Трампу связей с Москвой игнорировало данные, которые не соответствовали этим обвинениям.

"Это не в первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом расследование приходит к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства со стороны России. Это совершенное не в первый раз (происходит. – Прим. ред.), надо четко себе в этом отдавать отчет", – отметил он.

О докладе спецпрокурора США Дарема стало известно в понедельник, 15 мая. Материалы содержат более чем 300 страниц. Согласно утверждениям американского представителя, ФБР задействовало сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию, чтобы инициировать расследование о связях экс-президента с российской стороной.