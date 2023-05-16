Трамп в связи с расследованием спецпрокурора по РФ заявил, что американцев обманывали

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американское общество обманывали. Так он прокомментировал итоги расследования спецпрокурора США Джона Дарема о возможных связях Трампа с Россией.

"После активного исследования спецпрокурор Джон Дарем пришел к заключению, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трамп - Россия!", – написал политик в своей социальной сети Truth social.

По мнению Трампа, американцев обманывают и прямо сейчас те, "кто не хочет видеть величие Америки".

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Дарэм выпустил доклад более чем 300 страниц, в котором утверждается, что ФБР использовало сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию, чтобы запустить расследование о связях Трампа с РФ.

По мнению спецпрокурора, ФБР при расследовании связей Трампа с Россией отклонилось от строгого следования закону.



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