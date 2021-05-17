Пропалестинские акции в столицах Великобритании и Франции закончились стычками с полицией

В мировых столицах продолжаются акции из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В минувшие выходные пропалестинский митинг состоялся в Париже, там задержали более сорока человек. Полиция еще до начала манифестации заявила, что будет пресекать групповые собрания, но активисты отказались менять свои планы. Агрессивные участники жгли мусорные баки, кидали в полицию камни, силовики в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

А в Лондоне на подобном митинге ранения получили 9 полицейских, там в правоохранителей летели файеры. Девятерых демонстрантов задержали за нарушение общественного порядка, а еще четверых – за несоблюдение антиковидных правил. Акция началась мирно, ситуация накалилась возле израильского посольства, где некоторые активисты попытались перелезть на охраняемую улицу, на которой расположены дипломатические представительства многих стран.

Конфликт в секторе Газа обострился на прошлой неделе. Израильский суд принял решение изъять дома в одном из кварталов, где живут арабские семьи, за этим последовали беспорядки у мечети Аль-Акса. Позже начались взаимные ракетные обстрелы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.