На улицах Токио поселились 3D-кошки.

Жители города наблюдают, как цифровые животные забираются в коробки, катаются на умных пылесосах, ловят рыбу, рекламируют автомобили и поздравляют с Рождеством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.