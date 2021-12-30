Королевский гвардеец сбил ребенка и наступил ему на ногу во время марша в Лондоне

Фото: телеграм-канал SHOT

В Лондоне королевский гвардеец сбил ребенка и наступил ему на ногу во время марша, сообщает "Газета.ру".

Группа туристов делала фото двух гвардейцев в церемониальных шапках из медвежьей шкуры во время их марша, а через несколько секунд маленький ребенок встал на пути одного из марширующих, хотя солдат сказал мальчику, что ему необходимо отойти с дороги.

Позже солдат все же задел ребенка и перешагнул через него, пройдя мимо туристов.

После данного инцидента была проведена проверка, которая подтвердила, что упавший на землю ребенок не пострадал.

Ранее в Лондоне у стен Букингемского дворца королевский гвардеец упал в обморок. Инцидент произошел во время торжественного построения в честь юбилея Елизаветы II. С церемонии военного пришлось унести на носилках.

