Световая опора упала на ребенка в центре Орла

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Световая опора упала на трехлетнего ребенка на площади Ленина в Орле, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление СК РФ.

В связи с этим возбудили уголовное дело по факту халатности. Сообщается, что данная световая опора не состояла на учете в органах местного самоуправления. В связи с этим не был организован контроль за безопасностью ее эксплуатации.

Следователи сообщили, что ребенок во время бега по газону задел конструкцию с осветительными приборами. После этого произошло падение световой опоры на него.

"Световая опора упала на него, причинив телесные повреждения в виде перелома правой ключицы", – сообщили в региональном управлении СК РФ.

Там добавили, что ребенок госпитализирован. В настоящее время следователи проводят мероприятия по установке обстоятельств происшествия.

Ранее в Красногорске на четырехлетнюю девочку упал пакет с мусором. Ребенка пришлось госпитализировать и прооперировать в связи с тяжелыми повреждениями. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.