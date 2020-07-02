Очевидец рассказал о ЧП с упавшей на голову девочке бутылкой

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Жительница дома, откуда выбросили пакет с мусором на голову маленькой девочке, рассказала о первых минутах после инцидента.

"Вышли через две минуты с ребенком гулять. Девочка уже лежала, а вокруг все кричали. Ее мама очень кричала, просила Бога не забирать их дочку, плакала и качала ее на руках. Папа молился", – рассказала Москве 24 Таисия (имя изменено. – Прим. ред.).

По словам девушки, пострадавшая семья проживает в том же доме, откуда скинули пакет с мусором.

Инцидент произошел 1 июля в микрорайоне Изумрудные холмы по адресу бульвар Космонавтов, дом № 5, в Красногорске. Семья проходила вдоль дома, когда из окна выбросили пакет с мусором.

Стеклянная бутылка упала на голову девочке 2016 года рождения. Она с травмами была доставлена в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. За ребенком непрерывно наблюдают медики.

По факту инцидента в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.