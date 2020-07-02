Очевидец рассказал о ЧП с упавшей на голову девочке бутылкой

14:25
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"
Жительница дома, откуда выбросили пакет с мусором на голову маленькой девочке, рассказала о первых минутах после инцидента.
"Вышли через две минуты с ребенком гулять. Девочка уже лежала, а вокруг все кричали. Ее мама очень кричала, просила Бога не забирать их дочку, плакала и качала ее на руках. Папа молился", – рассказала Москве 24 Таисия (имя изменено. – Прим. ред.).
По словам девушки, пострадавшая семья проживает в том же доме, откуда скинули пакет с мусором.
Инцидент произошел 1 июля в микрорайоне Изумрудные холмы по адресу бульвар Космонавтов, дом № 5, в Красногорске. Семья проходила вдоль дома, когда из окна выбросили пакет с мусором.
Стеклянная бутылка упала на голову девочке 2016 года рождения. Она с травмами была доставлена в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. За ребенком непрерывно наблюдают медики.
По факту инцидента в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
СК возбудил уголовное дело по факту сброса пакета мусора на ребенка
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