Запасы европейских газохранилищ опустились ниже 50%

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Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 50% на фоне высоких темпов отбора. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

По состояние на утро четверга отбор голубого топлива составил 814,66 миллиона кубометров, при этом закачано в ПГХ было только 22,64 миллиона кубометров. Таким образом, сейчас Европа располагает 53 миллиардами активного газа – заполненность газохранилищ упала до 49,33% от их вместимости: это на 16% ниже среднего показателя последних пяти лет.

Начиная с 2011 года подобное впервые происходит так рано с начала года.

Ранее в Bloomberg предположили, что Европа может остаться без газа уже через два месяца. Это обусловлено сильными морозами и малыми запасами голубого топлива в подземных хранилищах.

