Британская энергокомпания извинилась за рекомендацию обнимать животных, чтобы сэкономить

18:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Британская энергетическая компания Ovo Energy извинилась за опубликованные в ее блоге советы о том, как клиентам сэкономить на счетах за энергию. Заметка вызвала общественный резонанс. Сообщает ТАСС.
В условиях, когда цены на энергоносители резко поднялись, британцам, чтобы сэкономить, рекомендовали обниматься с питомцами, крутить хулахуп и пить больше воды.
"Этот блог никогда не следовало писать или рассылать клиентам – он был до стыда бесполезен, и его плохо оценили. Мы искренне сожалеем", – написала Ovo Energy на своей странице в Twitter.
Ранее в Bloomberg предположили, что Европа может остаться без газа уже через два месяца. Это обусловлено сильными морозами и малыми запасами голубого топлива в подземных хранилищах.
Эксперт рассказал, может ли рост цен на газ в Европе отразиться на россиянах
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