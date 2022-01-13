Финляндия продлила ограничения на границе до конца января

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Правительство Финляндии продлило антиковидные ограничения на границе до конца января на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Эпидемическая ситуация в Финляндии в последнее время ухудшилась... <...> В связи с этим необходимо продлить действие существующих ограничений до 31 января", – говорится в распространенном властями сообщении.

Уточняется, что рост числа заболевших происходит, несмотря на высокий уровень вакцинации населения. Изначально ограничения планировалось снять 16 января.

Прибывающим в Финляндию потребуется предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19, а также результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда. Данная мера касается, прежде всего, туристов. Между тем были упрощены правила въезда для людей, не имеющих возможности пройти вакцинацию по медицинским показаниям: их на границе попросят показать соответствующее заключение врача, а также отрицательный тест на SARS-CoV-2.

Ранее, 12 декабря, Россия возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. В расписание было введено по два поезда в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки и обратно. При этом пассажирами и перевозчиком должны обязательно соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования.

