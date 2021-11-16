С 12 декабря Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С 12 декабря Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. О соответствующем решении сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
"Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", – говорится в сообщении.
О возможности открытия железнодорожного сообщения с Финляндией Владимир Путин говорил еще в конце октября. В ходе встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте российский лидер заявил, что пандемия нанесла большой урон туристической отрасли.
До этого стало известно, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами. Теперь российские туристы смогут полететь в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину.
Помимо этого, с приходом зимы РФ снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.
Путин допустил открытие железнодорожного сообщения между РФ и Финляндией к концу года
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