С 12 декабря Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 12 декабря Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. О соответствующем решении сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

"Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", – говорится в сообщении.

О возможности открытия железнодорожного сообщения с Финляндией Владимир Путин говорил еще в конце октября. В ходе встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте российский лидер заявил, что пандемия нанесла большой урон туристической отрасли.

До этого стало известно, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами. Теперь российские туристы смогут полететь в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину.

Помимо этого, с приходом зимы РФ снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.

