Сенат США не поддержал санкции против "Северного потока – 2"

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Сенат Конгресса США не поддержал законопроект, предусматривающий введение санкций против российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет ТАСС.
Инициатива республиканца Теда Круза от штата Техас не набрала необходимые 60 голосов.
Ранее стало известно, что против проекта санкций по "Северному потоку – 2" выступили в Белом доме. Там посчитали, что законопроект не поможет Украине, а также уничтожит единство в рядах европейских партнеров.
В начале октября американский сенатор Тед Круз спровоцировал кадровый кризис, препятствуя утверждению 59 послов. Как сообщала тогда газета The New York Times, политик делал этого для того, чтобы подтолкнуть администрацию Соединенных Штатов к более решительным действиям против "Северного потока – 2".
Отмечалось, что в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии у Круза не получается, однако теперь в сенате отсутствует единодушное согласие, поэтому на обсуждение кандидатур приходится тратить больше времени.
В начале октября 2021 года первую нитку трубопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.
Позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть перенесен на март нынешнего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.
Как отмечал американский сенатор от партии республиканцев Рэнд Пол, возможные санкции против "Северного потока – 2" объясняются меркантилизмом.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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