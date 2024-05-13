Новости мира: суд приговорил экс-министра Казахстана Бишимбаева к 24 годам лишения свободы

Экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за истязания и убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Семья погибшей настаивала на пожизненном сроке.

Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office без использования VPN. Ранее такие апдейты были недоступны для компьютеров с российскими IP-адресами. Изменение же политики Microsoft означает, что теперь россияне могут обновлять или скачивать ПО заново, не прибегая к стороннему софту или службам.

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