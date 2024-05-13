Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 23:30

В мире

Новости мира: суд приговорил экс-министра Казахстана Бишимбаева к 24 годам лишения свободы

Новости мира: суд приговорил экс-министра Казахстана Бишимбаева к 24 годам лишения свободы

Новости мира: экс-министра Казахстана приговорили к 24 годам заключения за убийство жены

Новости мира: более 40 человек заразились вирусом крысиного гепатита в Испании

Новости мира: протестующие в Ереване начали перекрывать улицы города

Новости мира: израильская авиация нанесла удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Новости мира: в США заявили о готовности прекратить поставки оружия Израилю

Новости мира: более 300 человек погибли из-за наводнений в Афганистане

Новости мира: 28 палестинцев погибли из-за авиаударов армии Израиля по сектору Газа

Новости мира: первая ракетка мира Новак Джокович получил удар в голову стальной бутылкой

Новости мира: наводнение из-за ливней произошло в Афганистане

Экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за истязания и убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Семья погибшей настаивала на пожизненном сроке.

Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office без использования VPN. Ранее такие апдейты были недоступны для компьютеров с российскими IP-адресами. Изменение же политики Microsoft означает, что теперь россияне могут обновлять или скачивать ПО заново, не прибегая к стороннему софту или службам.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика