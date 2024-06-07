Дептранс призвал пользоваться метро из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы призвали пересесть на метро из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По прогнозу синоптиков, до конца дня, 7 июня, в Москве ожидаются дождь с грозой и сильный ветер, а в некоторых столичных районах возможен град. В связи с этим в департаменте попросили водителей быть внимательнее на дорогах и не отвлекаться на телефон во время движения.

При этом, как уточнили в Дептрансе, сейчас интенсивное движение наблюдается по большей части на МКАД: в районе Рублево-Успенского шоссе, улицы Свободы и Липецкой улицы. Вечером ожидаются локальные затруднения в центре Москвы, на вылетных магистралях в сторону области и на МКАД.

В департаменте напомнили, что на интенсивность движения могут повлиять погода, ремонт на дорогах, мелкие аварии и короткий рабочий день.

Ранее в МЧС РФ по Москве предупредили о сильном дожде и грозе 7 июня. По информации ведомства, на город может обрушиться до 20 миллиметров осадков. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Также возможен град. В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов и пешеходов призвали быть осторожнее на столичных дорогах.

До этого желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за возможной грозы. Предупреждение будет действовать до 00:00 8 июня. Вместе с тем в период до 01:00 8 июня местами прогнозируется град, из-за которого также введен желтый уровень опасности.

