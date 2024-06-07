Захарова: РФ надеется получить от Армении список "погибших в Буче"

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Москва надеется, что Армения покажет ей список "погибших в Буче". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ, передает ТАСС.

По ее словам, Россия не может добиться получения этих данных уже два года, в то время как Бучу посещали делегации из ЕС, США и Канады.

Ранее сообщалось, что парламентарии Армении получили от Киева список якобы погибших в Буче.

В 2022 году украинские власти и западные СМИ обвинили ВС РФ в военных преступлениях в Буче в Киевской области. В Минобороны РФ заявили о непричастности армии к убийству мирных граждан и отметили, что ни один житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там ВС России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что украинская версия событий в городе Буче является инсценировкой, дезинформацией и ложью. Он заявил, что после истории с Бучей киевский режим продолжил инсценировать подобные события.

До этого МИД РФ потребовал от международных структур добиться расследования событий в Буче. В частности, ведомство попросило установить точные имена жертв, время и причину их гибели, наличие следов перемещения тел, а также списки ответственных за эту провокацию лиц.

