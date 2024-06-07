Путин пошутил о "хрюкнувшем" модераторе пленарной сессии ПМЭФ

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Владимир Путин пошутил над модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Сергеем Карагановым.

Тот задал российскому лидеру вопрос о направлениях развития российской экономики и дальнейших целях страны в этой сфере. Президент подчеркнул, что ответ был дан во время его выступления.

"Я целый час битый здесь объяснял, что мы делаем. <...> Поэтому вы прикорнули немножко – хрюкнули, как говорят в народе", – отметил Путин, вызвав у модератора смех.

Затем глава государства напомнил о десяти пунктах, которые он перечислял в ходе своей речи. Он подчеркнул, что государство работает над новой стратегией развития России.

Ранее Путин предложил ввести для бизнеса льготы за ликвидацию бесхозных свалок. Так, за это предприятия могли бы бесплатно получать землю, которая находилась под ними, отметил президент. Он подчеркнул, что зачастую у местных муниципалитетов нет средств на проведение соответствующих работ, и обратился к правительству с просьбой о консультациях с субъектами РФ по возможности такого решения данной проблемы.

