Протесты против коронавирусных ограничений прошли по всей Германии

В крупных городах Германии прошли массовые акции против коронавирусных ограничений. В Дюссельдорфе на улицу вышли около двух тысяч человек.

В Берлине официальные власти насчитали порядка тысячи митингующих.

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