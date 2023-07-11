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11 июля, 19:15

В мире

Пляжи в двух турецких провинциях на Черном море закрыли на три дня

Пляжи в двух турецких провинциях на Черном море закрыли на три дня

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В двух турецких провинциях на Черном море на три дня закрыли пляжи. Все из-за угрозы инфекций, которая возникла после наводнений в регионе.

Причиной стихийного бедствия стали сильные дожди, которые прошли в стране на прошлой неделе. Эти ливни оставили после себя уничтоженные здания и автотрассы, а также вырванные с корнем деревья. Кроме того, значительно снизилось и качество воды в море, а потому купаться там пока запрещено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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