В одной из провинций Пакистана заблокируют сим-карты непривитых от COVID-19

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В одно из самых густонаселенных провинций Пакистана думают заблокировать сим-карты тем, кто не привился. Такое решение приняли в местном Минздраве. Пока его не согласовали с национальный центром, но настроены серьезно. В дальнейшем непривитым планируют запретить заходить в парки, рестораны и торговые центры.

В Чили после очередного всплеска заболеваемости приняли решение ужесточить антиковидные меры. Ограничения вступают в силу 12 июня. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00. В остальное время выходить на улицу можно будет только по спецпропускам.

Тем временем в Италии подсчитали, что каждый четвертый гражданин старше 12 лет уже прошел весь курс вакцинации от ковида. Это 25 процентов населения, сообщили в Минздраве страны. За последние сутки зафиксировали менее двух тысяч новых заболевших. Предварительно, с понедельника в белой зоне, где отменены практически все карантинные меры, будет уже 13 провинций. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.