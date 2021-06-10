ЕС заплатит Армении 3 млн евро за отказ от слова "коньяк"

10 июня, 19:52
Фото: depositphotos/monticello
Кабмин Армении одобрил соглашение с ЕС, которое предусматривает предоставление Еревану 3 миллионов евро в рамках постепенного отказа от использования слова "коньяк" в названии армянской алкогольной продукции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Цель финансового соглашения – содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках", – говорится в документе.
Уточняется, что соглашение предусматривает разработку нового наименования для армянского алкогольного напитка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и основных внешних рынках.
Ранее в Роскачестве установили, что каждая третья бутылка коньяка в России – подделка. Всего они изучили напиток 47 брендов, произведенных как в разных регионах РФ, так и во Франции, Грузии, Армении, Молдавии.
По словам специалистов, в напитке не должно содержаться дешевых пшеничных или картофельных сортов. Такие нарушения выявили в напитках 15 марок.
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