ЕС заплатит Армении 3 млн евро за отказ от слова "коньяк"

Фото: depositphotos/monticello

Кабмин Армении одобрил соглашение с ЕС, которое предусматривает предоставление Еревану 3 миллионов евро в рамках постепенного отказа от использования слова "коньяк" в названии армянской алкогольной продукции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Цель финансового соглашения – содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках", – говорится в документе.

Уточняется, что соглашение предусматривает разработку нового наименования для армянского алкогольного напитка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и основных внешних рынках.

Ранее в Роскачестве установили, что каждая третья бутылка коньяка в России – подделка. Всего они изучили напиток 47 брендов, произведенных как в разных регионах РФ, так и во Франции, Грузии, Армении, Молдавии.

По словам специалистов, в напитке не должно содержаться дешевых пшеничных или картофельных сортов. Такие нарушения выявили в напитках 15 марок.

