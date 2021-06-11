На лайнере Millenium выявили случаи заражения COVID-19

На борту лайнера Millenium после тестов нашли двух пассажиров с коронавирусом. Заболевание проходит бессимптомно, больных пришлось изолировать в каютах. За ними наблюдают медики.

Как на борт попали гости с вирусом, пока неизвестно. Перевозчик уверяет, что экипаж прошел полную вакцинацию. Пассажиры при посадке предъявляли справку о прививках.

Судно вышло в свой первый круиз после локдауна на прошлой неделе. Во время пандемии лайнеры стали одним из очагов заражения. Самый известный случай с судном Diamond Princess, где заболели более 600 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.