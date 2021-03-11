В рубрике "Где бы вы были без нас" телезрителям показали Базилику Святого Франциска

В рубрике "Где бы вы были без нас" через кино, музыку, звуки и гастрономические воспоминания москвичам рассказывают о путешествиях по разным странам.

Телезрителям предложили легальный побег за границу! С помощью погружения в атмосферу пока закрытой Италии пытаемся хотя бы в своем воображении сменить обстановку.

Так, москвичам в режиме реального времени показали Базилику Святого Франциска в городе Ассизи. Это одна из шести великих базилик Католической церкви. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.