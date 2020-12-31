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В мире

19:58

Аргентинская футболистка объявила себя дочерью Марадоны

за рубежом

Фото: ТАСС/FrankHoermann/SVEN SIMON

25-летняя аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола объявила себя дочерью легендарного футболиста Диего Марадоны и обратилась в суд для признания его отцовства, сообщает Daily Mail.

По информации журналиста Луиса Вентуры, Марадона перед смертью был уведомлен о намерении девушки установить факт их родства.

Суд в Аргентине 17 декабря вынес решение, по которому тело Марадоны не будет предано кремации для сохранения возможности установления возможных фактов отцовства в будущем.

У Марадоны есть пять законных детей. В настоящее время родство с футболистом пытаются доказать сразу несколько непризнанных наследников.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По заключению патологоанатомов у футболиста были выявлены цирроз печени, хроническое заболевание почек и миокардиофиброз.

За свою карьеру игрока Марадона выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола, стал чемпионом мира в 1986 году.

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