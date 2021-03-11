Дом Скрипаля выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки

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Фото: TASS/EPA/VICKIE FLORES
Дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери выставят на продажу, сообщила газета Mirror.
Уборка дома заняла 13 тысяч часов. Помимо этого, очистили еще 13 объектов вокруг Солсбери, где якобы обнаружили следы отравляющего вещества.
Теперь власти перестроят дом и обставить его новой мебелью. В ходе работ, которые займут несколько месяцев, уже обновили ванную комнату, несколько гостиных и крышу.
После всех изменений дом выставят на продажу в качестве жилой недвижимости без права сдачи в подаренду, чтобы никто не мог "заработать на его истории".
Оценочная стоимость дома не называется. Как следует из данных департамента регистрации недвижимости, в августе 2011 года он был приобретен за 260 тысяч фунтов.
4 марта 2018 года в доме Скрипалей, по утверждению Великобритании, Скрипалей отравили веществом А234. Лондон считает, что к этому причастна Москва, в Кремле обвинения категорически отрицают.
В начале июля 2018 года в окружной больнице Солсбери скончалась 44-летняя британка Дон Стерджес. Как заявили британские власти, смерть наступила из-за случайного отравления тем же ядом.
По версии следствия, сожитель Стерджес Чарли Роули подарил ей найденный в парке флакон с отравляющим веществом, думая, что это духи.
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