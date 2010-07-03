Российские дипломаты готовы встретиться с сыном Дон Стерджес

Российские дипломаты в Великобритании готовы встретиться с сыном Дон Стерджес, умершей в июле 2018 года от воздействия нервно-паралитического вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает РИА Новости.
В посольстве РФ также отметили, что пошлют Эвану Хоупу доклад "Солсбери: вопросы без ответов", подготовленный в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле.
Ранее в интервью газете Sunday Mirror один из троих детей Стерджес – 20-летний Эван Хоуп – заявил, что чувствует себя преданным британским правительством. Он отметил, что его семья не получила никакой поддержки со стороны властей.
Издание также опубликовало письмо Хоупа, адресованное Владимиру Путину. В нем молодой человек просит президента РФ позволить британским офицерам допросить подозреваемых в убийстве его матери.
В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Как выяснилось позже, их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. Москва обвинения отвергает.
Ранее сообщалось, что в Солсбери завершена очистка города от химоружия, которое якобы использовали при покушении на Скрипалей. Работу проводили около 800 военнослужащих.
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