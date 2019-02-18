Посольство назвало провокацией появление флага РФ на соборе в Солсбери

Посольство РФ в Лондоне назвало "добротной провокацией" появление российского флага на готическом соборе Девы Марии в Солсбери, если оно действительно имело место.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии, официальной информации на этот счет у посольства нет, а данные о водружении флага распространили британские СМИ.
Согласно публикациям, неизвестный забрался ночью на строительные леса, установленные на здании собора, и повесил флаг РФ.
По мнению представительства, появление флага на соборе является "неуклюжей попыткой еще раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в Солсбери".
Секретарь посольства подчеркнул, что почти за год с момента инцидента в Солсбери британцы не предоставили никаких доказательств причастности РФ, засекретили расследование и оставляют без ответа запросы дипмиссии.
На соборе в Солсбери неизвестные повесили российский флаг
Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим ядом. Британские власти обвинили в причастности к ЧП Россию. В Кремле эти претензии отвергают.
17 февраля стало известно, что состояние здоровья Скрипаля ухудшилось. По данным СМИ, ему оказывают медицинскую помощь на дому. При этом врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.
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