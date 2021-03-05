Ученые объяснили повышенную заразность "британского" штамма коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Ученые из США, Великобритании и Австралии описали молекулярные механизмы, которые обеспечивают повышенную инфекционность "британского" штамма коронавируса. Статья экспертов опубликована на сервере препринтов bioRxiv.
В своей работе специалисты использовали данные геномного секвенирования ARTIC Network Oxford Nanopore 4 400 положительных проб на коронавирус из носоглотки медицинских работников и пациентов больниц.
Их исследование показало, что белок ORF9 из состава "британского" штамма способен регулировать интерфероновые ответы организма. Они установили, что распространенный в Великобритании подтип вируса имеет повышенную экспрессию субгеномной РНК (sgRNA), которая и провоцирует серьезные фенотипические изменения вируса.
В конце февраля кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск появления "британского" варианта коронавируса в Москве. По его словам, такая вероятность существует, но защититься поможет иммунитет.
Доля "британского" штамма коронавируса в ФРГ достигла 40%
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