Более 200 случаев заражения оспой обезьян подтвердили в Португалии

Более 200 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии. Еще больше заразившихся в столице Испании – 270. Власти страны одобрили вакцинацию.

Новая оспа добралась и до популярных у россиян курортов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.