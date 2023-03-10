Протестующие планируют устроить новую акцию протеста в Тбилиси

Протестующие намерены устроить новую акцию протеста в Тбилиси. Дело в том, что 10 марта парламент Грузии должен официально отозвать законопроект об иноагентах.



Ранее принятие его в первом чтении вызвало крупную волну манифестацией, за которой некоторые эксперты усмотрели попытку устроить цветную революцию. Кому это выгодно? И почему волнения продолжаются, несмотря на отзыв законопроекта?

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