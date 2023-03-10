Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Протестующие планируют устроить новую акцию протеста в Тбилиси

Протестующие планируют устроить новую акцию протеста в Тбилиси

Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок

Три человека пострадали после стрельбы в Тель-Авиве

Новости часа: всех задержанных участников протеста у парламента в Тбилиси отпустили

Новости часа: россиянам рекомендовали воздерживаться от поездок в Грузию

Новости часа: трех человек задержали по делу о хищении 200 млн рублей с "Пушкинских карт"

Вертолет ВМС Индии совершил аварийную посадку в Индийском океане

Нефтяная платформа загорелась в США

Россиянам порекомендовали избегать мест массового скопления в Тбилиси

Новости часа: под завалами жилого дома в Чите больше нет людей

Протестующие намерены устроить новую акцию протеста в Тбилиси. Дело в том, что 10 марта парламент Грузии должен официально отозвать законопроект об иноагентах.

Ранее принятие его в первом чтении вызвало крупную волну манифестацией, за которой некоторые эксперты усмотрели попытку устроить цветную революцию. Кому это выгодно? И почему волнения продолжаются, несмотря на отзыв законопроекта?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоКристина КурумаИван ЛозовойМаксим Сироткин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика