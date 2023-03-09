Россиянам порекомендовали избегать мест массового скопления в Тбилиси

Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Секция интересов РФ в Грузии призвала россиян воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей в Тбилиси. Там также уточнили, что информация о пострадавших или задержанных в ходе уличных беспорядков в Грузии россиянах не поступала.

"Данные о пострадавших или задержанных россиянах в ходе акций протеста в Тбилиси не поступали в Секцию интересов", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В ночь на 8 марта у здания парламента произошли стычки митингующих с полицией, из-за чего силовикам пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

9 марта правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" сообщила, что проект закона об агентах иностранного влияния был отозван из парламента Грузии. Однако протестные акции продолжаются.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии и законопроекту об иноагентах. Он также призвал россиян быть осторожными и избегать мест, где происходят уличные беспорядки.



Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

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