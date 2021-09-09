Испанский епископ отрекся от сана ради брака с автором сатанинских эротических романов

Испанский епископ Хавьер Новелл отрекся от сана. Этот священник прославился тем, что проводил обряды экзорцизма и поддерживал конверсионную терапию для геев.

Теперь же он решил жениться на писательнице Сильвии Кабальоль, известной как автор сатанинских эротических романов. В аннотации одной из ее последних работ читателю обещают "путешествие в мир садизма, безумия и похоти, а также борьбу между добром и злом, Богом и сатаной".

В епископате Сольсоны роман бывшего епископа и писательницы назвали происками дьявола и пообещали молиться за бывшего коллегу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.