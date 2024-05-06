Новости мира: в Калифорнии полиция разогнала лагерь пропалестинских протестующих

В руководстве Университета Южной Калифорнии признались, что обратились к полиции для зачистки лагеря пропалестинских протестующих на территории кампуса. Несмотря на уверения властей, что все прошло мирно, силовики пришли в лагерь утром и оттеснили людей от палаток.

Между тем около трех тысяч человек одновременно станцевали сальсу в Гаване на Кубе. Они собрались на набережной Малекон, чтобы установить новый рекорд. В танце приняли участие воспитанники 142 танцевальных школ.

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